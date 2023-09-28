Мужчина вышел из комы за два часа до отключения систем жизнеобеспечения

2:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В августе этого года 36-летний Кайл Хили, отец двух дочерей, потерял сознание у себя дома из-за легочной недостаточности второго типа. Был введен в медикаментозную кому, и его состояние тщательно мониторили в течение 31 дня. После этого врачи обратились к жене Хили, Джожи, с уведомлением, что если не произойдет улучшение в течение следующих двух суток, придется отключить системы жизнеобеспечения. Однако, на удивление всех, Хили пришел в себя всего за несколько часов до этого предполагаемого срока. Более того, он не только начал двигаться, но и сел, открыв глаза. Врачи даже прозвали его "энигмой", сообщает lenta.ru.

Фото: openverse

Уже давно у Хили серьезные проблемы с дыханием из-за перенесенной бронхоэктатической болезни, которая значительно повредила его легкие. Это приводит к постоянному сужению дыхательных путей и накоплению углекислого газа, словно "душа изнутри". Ему необходима трансплантация обоих легких для выживания. Тем не менее, помимо этого, Хили сталкивается с генетической мутацией, известной как X-сцепленная агаммаглобулинемия, из-за которой его организм не производит лейкоциты. Это делает его крайне уязвимым перед любой инфекцией, которая может привести к фатальным последствиям и представляет серьезный риск при трансплантации.

Сам Хили осознает, что живет на грани, и даже небольшая простуда может стать фатальной. Его подруга Эрин организовала сбор средств, чтобы помочь семье с оплатой медицинских счетов и обеспечить некоторую финансовую поддержку в случае, если спасение окажется невозможным.

Несмотря на все трудности, Хили поддерживает оптимистичный настрой и уделяет время своим дочерям, когда чувствует себя относительно здоровым. Даже на больничной койке он продолжает делиться своим жизнелюбием и оказывать помощь другим пациентам.

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