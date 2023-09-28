На жителя Ставрополя за публикацию фото с нацистской символикой

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель Ставрополя стал фигурантом уголовного дела за размещение запрещенных фотографий в Интернете, сообщает краевое УФСКН (Главное управление по противодействию экстремизму). Этот человек ранее подвергался административным санкциям за распространение изображений с нацистской символикой в Интернете, но не исправил своего поведения и совершил аналогичное правонарушение.

Фото: мвд.рф

Он опубликовал запрещенную фотографию в социальных сетях, что привело к возбуждению уголовного дела. Дело расследуется на основании материалов, предоставленных региональным управлением ФСБ и Министерством внутренних дел.

Максимальное наказание за подобные правонарушения составляет четыре года тюремного заключения, сообщает newstracker.ru.

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