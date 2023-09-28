Житель Ставрополя стал фигурантом уголовного дела за размещение запрещенных фотографий в Интернете, сообщает краевое УФСКН (Главное управление по противодействию экстремизму). Этот человек ранее подвергался административным санкциям за распространение изображений с нацистской символикой в Интернете, но не исправил своего поведения и совершил аналогичное правонарушение.
Он опубликовал запрещенную фотографию в социальных сетях, что привело к возбуждению уголовного дела. Дело расследуется на основании материалов, предоставленных региональным управлением ФСБ и Министерством внутренних дел.
Максимальное наказание за подобные правонарушения составляет четыре года тюремного заключения, сообщает newstracker.ru.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские военнослужащие под видом сдачи в плен предприняли попытку нападения на российские позиции в районе Спорного в Луганской Народной Республике.