На внутренней стороне 44-го километра МКАД случилась авария с четырьмя авто

На внутренней стороне 44-го километра Московской Кольцевой Автодороги (МКАД) в Москве произошло Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием четырёх автомобилей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Фото: openverse.org

Согласно информации, "на внутренней стороне 44-го км МКАД произошло ДТП с участием четырех автомобилей. На месте происшествия работают экстренные службы города", сообщает ТАСС.

Подробности произошедшего и информация о пострадавших на текущий момент уточняются. Движение на данном участке осуществляется по двум левым полосам.

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