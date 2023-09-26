На внутренней стороне 44-го километра Московской Кольцевой Автодороги (МКАД) в Москве произошло Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием четырёх автомобилей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
Согласно информации, "на внутренней стороне 44-го км МКАД произошло ДТП с участием четырех автомобилей. На месте происшествия работают экстренные службы города", сообщает ТАСС.
Подробности произошедшего и информация о пострадавших на текущий момент уточняются. Движение на данном участке осуществляется по двум левым полосам.
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