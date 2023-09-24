Подростки на "Жигули" намеренно сбили ребенка на велосипеде и уехали

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Инцидент произошел в селе Агачаул в Дагестане, где два подростка, управлявших автомобилем "Жигули", нарушили правила дорожного движения, подрезав юного велосипедиста, сообщает Город55. После этого подростки решили "наказать" мальчика, сбив его.

Фото: openverse

Водитель вышел из автомобиля, подошел к пострадавшему, а затем вернулся в "Жигули" и уехал вместе с другом. Этот инцидент был заснят камерой видеонаблюдения и опубликован в новостях. Ребенок не получил серьезных травм. Его отец нашел машину обидчиков и поджег ее. 16-летний водитель автомобиля был задержан и находится в полиции.

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