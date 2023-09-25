Мужчине из Дзержинска, который проехал на гидроцикле сквозь плывущих людей, продлили арест на полгода. 40-летнего Александру Быкову подозревают в хулиганстве, согласно информации, предоставленной Нижегородским районным судом. Ранее, свидетели сняли видео, на котором мужчина, в компании своей подруги, прокатился на гидроцикле через толпу людей, чудом избежав травм.
После этого патрульные катера начали погоню за нарушителем, но ему удалось ускользнуть, направившись вверх по реке Оке, сообщает "В Городе N.". Тем не менее, вскоре его все-таки задержали, и он был арестован на два месяца. После завершения следствия по уголовному делу, оно было передано в суд для рассмотрения по существу. Суд принял решение продлить арест Быкову до 7 марта 2024 года.
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