Проехавшему на гидроцикле через пловцов дзержинцу продлили арест на полгода

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мужчине из Дзержинска, который проехал на гидроцикле сквозь плывущих людей, продлили арест на полгода. 40-летнего Александру Быкову подозревают в хулиганстве, согласно информации, предоставленной Нижегородским районным судом. Ранее, свидетели сняли видео, на котором мужчина, в компании своей подруги, прокатился на гидроцикле через толпу людей, чудом избежав травм.

Фото: openverse.org

После этого патрульные катера начали погоню за нарушителем, но ему удалось ускользнуть, направившись вверх по реке Оке, сообщает "В Городе N.". Тем не менее, вскоре его все-таки задержали, и он был арестован на два месяца. После завершения следствия по уголовному делу, оно было передано в суд для рассмотрения по существу. Суд принял решение продлить арест Быкову до 7 марта 2024 года.

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