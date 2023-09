При ракетном ударе по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе 22 сентября погиб один военнослужащий. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Фото: "Storm Shadow p1220865" by Copyright © 2007 David Monniaux is licensed under CC BY-SA 3.0.