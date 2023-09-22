При ракетном ударе по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе 22 сентября погиб один военнослужащий. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве также заявили, что средствами ПВО в ходе отражения атаки на Севастополь было сбито пять ракет.
Здание штаба повреждено из-за атаки крылатыми ракетами.
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