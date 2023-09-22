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МО РФ: при ракетном ударе по штабу Черноморского флота погиб один военнослужащий

Происшествия

При ракетном ударе по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе 22 сентября погиб один военнослужащий. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

МО РФ: при ракетном ударе по штабу Черноморского флота погиб один военнослужащий
Фото: "Storm Shadow p1220865" by Copyright © 2007 David Monniaux is licensed under CC BY-SA 3.0.

В ведомстве также заявили, что средствами ПВО в ходе отражения атаки на Севастополь было сбито пять ракет.

Здание штаба повреждено из-за атаки крылатыми ракетами.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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