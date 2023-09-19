В Петербурге в зале суда освободили подозреваемого в изнасиловании и убийстве

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Петербурге прекратили уголовное дело против местного жителя, который в 2002 году совершил изнасилование и убийство своей знакомой. Преступление произошло весной того года.

Фото: Openverse

По сведениям, молодой человек напал на девушку во время прогулки. После того, как она потеряла сознание, преступник изнасилова и задушил жертву, сообщает Петербург2.

Следующие два десятилетия жизни обвиняемый провел относительно спокойно, часто меняя место работы. В течение последних трех лет он вообще не покидал свой дом. В марте 2023 года его арестовали, однако он заявил о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности.

Несмотря на возражения прокуратуры, суд, по неясным причинам, встал на сторону обвиняемого. Судьи пришли к выводу, что, несмотря на серьезность совершенного им преступления, мужчина не пытался уклониться от следствия и имел стабильное место работы и регистрацию.

По результатам рассмотрения дела, подсудимого освободили в зале суда.

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