В Петербурге прекратили уголовное дело против местного жителя, который в 2002 году совершил изнасилование и убийство своей знакомой. Преступление произошло весной того года.
По сведениям, молодой человек напал на девушку во время прогулки. После того, как она потеряла сознание, преступник изнасилова и задушил жертву, сообщает Петербург2.
Следующие два десятилетия жизни обвиняемый провел относительно спокойно, часто меняя место работы. В течение последних трех лет он вообще не покидал свой дом. В марте 2023 года его арестовали, однако он заявил о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности.
Несмотря на возражения прокуратуры, суд, по неясным причинам, встал на сторону обвиняемого. Судьи пришли к выводу, что, несмотря на серьезность совершенного им преступления, мужчина не пытался уклониться от следствия и имел стабильное место работы и регистрацию.
По результатам рассмотрения дела, подсудимого освободили в зале суда.
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