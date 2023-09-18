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В Набережный Челнах женщина жестоко избила 6-месячную дочь

1:18
Происшествия

В Набережных Челнах был зарегистрирован случай, в котором нетрезвая женщина избила свою шестимесячную дочь, сообщает старший помощник прокурора Республики Татарстан по взаимодействию с СМИ Руслан Галиев.

В Набережный Челнах женщина жестоко избила 6-месячную дочь
Фото: Openverse

В социальных сетях появились утверждения о том, что 26-летняя мать ударила ребенка головой о стол. Тем не менее, в прокуратуре уточнили, что женщина нанесла по меньшей мере один удар рукой.

Маленькую девочку госпитализировали в пятницу, 15 сентября. На следующий день ее перевели в казанскую Детскую республиканскую клиническую больницу, как указали в Городской службе здравоохранения Челнов, сообщает inkazan.ru.

Муж, вернувшись с работы, вызвал бригаду скорой помощи на место инцидента. По неподтверждённым данным, ребенок находился в тяжелом состоянии.

Сообщается, что женщину задержали и доставили в полицейский участок. Начато уголовное расследование по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии. По поручению прокурора Республики Татарстан Илдуса Нафикова дело взято на особый контроль в органах надзора.

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ДЕТСТВО БЕЗ ПОБОЕВ: НАКАЗАНИЕ ЗА ИЗБИЕНИЕ ДЕТЕЙ (12+)
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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