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В Бурятии расследуют уголовное дело о контрабанде лесоматериалов более, чем на 13 млн рублей

1:23
Происшествия

Следователи в Бурятии возбудили уголовное дело, связанное с контрабандой древесины общей стоимостью более 13 миллионов рублей. Дело основано на выводах, полученных в ходе проверки соблюдения законодательства об обороте древесины.

В Бурятии расследуют уголовное дело о контрабанде лесоматериалов более, чем на 13 млн рублей
Фото: openverse

Было выявлено, что один из участников внешнеэкономической деятельности подал 12 деклараций в Дальневосточный электронный таможенный центр для электронного декларирования при экспорте пиломатериалов хвойных пород. Эти декларации содержали ложную информацию о происхождении древесины. Общий объем экспортированной древесины составил более 2700 кубометров.

Чтобы узаконить экспортируемую древесину, декларант ввел фиктивные сведения в Единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и операций с ней.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается контрабанды стратегически важных ресурсов. Контрабанда таких ресурсов является серьезным правонарушением, поскольку может иметь экономические и экологические последствия. Расследование будет направлено на то, чтобы раскрыть весь масштаб незаконной деятельности и лиц, причастных к ней.

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Ирина Волк: Завершено расследование уголовного дела о пособничестве в контрабанде древесины
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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В Бурятии расследуют уголовное дело о контрабанде лесоматериалов более, чем на 13 млн рублей
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