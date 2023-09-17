"Страна.ua": в Очакове Николаевской области прогремел взрыв

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В городе Очаков Николаевской области раздался взрыв. Информация об этом появилась в украинском издании "Страна.ua".

Фото: "Explosion" by kevin dooley is licensed under CC BY 2.0.

Журналисты уточнили, что до этого в упомянутых областях звучала воздушная тревога.

"Сообщают о взрыве в Очакове. В Николаевской, Одесской и Херсонской областях объявлена воздушная тревога", — говорится в сообщении Telegram-канала издания.

Уточняется, что объявления о воздушной тревоге в этих трёх областях было обнародовано в одно и то же время.

В ночь на 17 сентября на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Позже в украинской прессе появились сообщения о прогремевших в Харькове и Одессе взрывах.

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