В городе Очаков Николаевской области раздался взрыв. Информация об этом появилась в украинском издании "Страна.ua".
Журналисты уточнили, что до этого в упомянутых областях звучала воздушная тревога.
"Сообщают о взрыве в Очакове. В Николаевской, Одесской и Херсонской областях объявлена воздушная тревога", — говорится в сообщении Telegram-канала издания.
Уточняется, что объявления о воздушной тревоге в этих трёх областях было обнародовано в одно и то же время.
В ночь на 17 сентября на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Позже в украинской прессе появились сообщения о прогремевших в Харькове и Одессе взрывах.
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