В Реутове четырёхлетняя девочка потеряла пальцы на левой кисти, когда случайно упала на эскалаторе в местном торговом центре. Согласно информации, предоставленной прокуратурой Московской области, инцидент произошёл около 19:00 вечера.
В этот момент маленькая девочка пыталась перебежать на движущийся эскалатор, предназначенный для движения в обратном направлении, но у неё потерялось равновесие. В результате этого несчастного случая она потеряла пальцы на левой руке, так как они оказались зажаты между гребенчатой пластиной и полом эскалатора.
Девочку немедленно госпитализировали, и в настоящее время проводится проверка происшествия.
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