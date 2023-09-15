В Подмосковье девочка осталась без пальцев из-за эскалатора

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Реутове четырёхлетняя девочка потеряла пальцы на левой кисти, когда случайно упала на эскалаторе в местном торговом центре. Согласно информации, предоставленной прокуратурой Московской области, инцидент произошёл около 19:00 вечера.

Фото: Openverse

В этот момент маленькая девочка пыталась перебежать на движущийся эскалатор, предназначенный для движения в обратном направлении, но у неё потерялось равновесие. В результате этого несчастного случая она потеряла пальцы на левой руке, так как они оказались зажаты между гребенчатой пластиной и полом эскалатора.

Девочку немедленно госпитализировали, и в настоящее время проводится проверка происшествия.

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Гимназист потерял палец на эскалаторе метро