В Новосибирске суд оставил в СИЗО подозреваемых в убийстве 15-летней девочки экс-полицейских

1:28 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Новосибирске продлили арест бывшим полицейским, подозреваемым в участии в жестоком убийстве 15-летней школьницы в Усть-Тарке в 2010 году. Решение о продлении срока содержания под стражей Максима Кудрявцева, Евгения Бартоломея и Александра Кунца было принято Центральным районным судом Новосибирска и распространено пресс-службой суда. Их арест был продлён до 18 ноября 2023 года.

Фото: openverse.org

Согласно версии следствия, в 2010 году подозреваемые сбили девочку, похитили её с места ДТП, а затем совершили жестокое убийство, избавившись от тела жертвы, сообщает Сиб.фм. Детали этого ужасного преступления стали известны только в 2023 году. Кудрявцев и Бартоломей были почти сразу уволены из полиции после исчезновения девочки, а Кунц продолжал работать в полиции, занимая должность начальника отдела полиции "Усть-Таркское".

Кроме того, следствие также обратило внимание на другого действующего полицейского из Усть-Таркского района - майора Алексея Бороздина. Его подозревают в жестком убийстве 26-летнего Владимира Поторокина в 2013 году в том же районе Новосибирской области. По предварительным данным, он нанес смертельные травмы молодому человеку.

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