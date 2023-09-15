В Южно-Сахалинске по улицам бегает голый мужчина

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Появилось видео, на котором голый мужчина бегает по улицам Сахалина, нарушая спокойствие посетителей ресторана японской кухни и прохожих, включая детей. Запись с этим происшествием была опубликована в Telegram-канале "САХАЛИН ДТП/ЧП".

"На этот раз необычного "пришельца" повстречали жители Южно-Сахалинска в районе ресторана "Карафуто" (пр.Мира / Больничная). Видимо, "Судный день" уже близко, учитывая количество подобных случаев за последнее время на Сахалине", — написали администраторы канала.

На видеозаписи мужчина мчится мимо ресторана в сторону дороги, а затем возвращается на территорию заведения общепита. Неадекватное поведение нудиста вызвало беспокойство как среди взрослых прохожих, так и среди несовершеннолетних школьников.

Сайт Sakh.online обратился к пресс-службе УМВД России по Сахалинской области для получения информации о данном инциденте.

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