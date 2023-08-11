На Сахалине пьяные туристы побили больного морского котика мёртвой рыбой

1:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На охотском побережье, а именно в Корсаковском районе, отдыхающие туристы были свидетелями захватывающего события — встречи с прелестным морским котиком. Это забавное создание привлекло внимание всех своим необычным поведением, сообщает Газета Кемерова.

Фото: Fotodom.ru/ REX Features

Стоит отметить, что некоторые туристы, возможно, переоценили количество употребленного алкоголя и по неосторожности применили насилие к морскому котику. Очевидцы сообщили, что они отхлестали животное мёртвой рыбой. В результате такого жестокого обращения, морской котик оказался в изнуренном состоянии.

Благодаря внимательным зоозащитникам, на место происшествия прибыла помощь. Животное, находящееся в состоянии шока и страха, решило спрятаться под машиной. Защитники природы сразу же предоставили морскому котику помощь.

Исследования специалистов показали, что самка морского котика испытывала недомогание, из-за которого не могла самостоятельно вернуться в воду. Предварительно, у животного может быть воспаление лёгких, но точный диагноз будет установлен только после проведения анализов. Фонд "Зелёный Сахалин" следит за состоянием морского котика и предоставит ему необходимое лечение для быстрого выздоровления.

Необходимо помнить, что каждое живое существо имеет право на жизнь и заботу. Эта история — наглядное напоминание о том, как важно беречь окружающий мир и его обитателей. Насилие в отношении природы недопустимо, и каждый из нас обязан действовать в гармонии с окружающей средой.

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