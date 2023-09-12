МЧС опубликовало видео с места экстренной посадки самолёта под Новосибирском

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Представители МЧС РФ обнародовали видеозапись с самолётом, который совершил экстренную посадку на поле в Новосибирской области.

По данным ведомства, экипаж осуществлял рейс Сочи — Омск. Согласно уточнённой информации, на борту воздушного судна находились 167 пассажиров.

Как сообщил глава Омской области Виталий Хоценко, самолёт был вынужден совершить посадку под Новосибирском утром 12 сентября из-за отказа гидросистемы. На месте ЧП работают специалисты экстренных служб, подробности случившегося уточняются.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что судно не загорелось после аварийной посадки. Жертв и серьёзных повреждений удалось избежать.