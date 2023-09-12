Представители МЧС РФ обнародовали видеозапись с самолётом, который совершил экстренную посадку на поле в Новосибирской области.
По данным ведомства, экипаж осуществлял рейс Сочи — Омск. Согласно уточнённой информации, на борту воздушного судна находились 167 пассажиров.
Как сообщил глава Омской области Виталий Хоценко, самолёт был вынужден совершить посадку под Новосибирском утром 12 сентября из-за отказа гидросистемы. На месте ЧП работают специалисты экстренных служб, подробности случившегося уточняются.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что судно не загорелось после аварийной посадки. Жертв и серьёзных повреждений удалось избежать.
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