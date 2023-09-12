Хоценко: летевший в Омск самолёт экстренно сел в поле из-за отказа гидросистемы

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Руководитель Омской области Виталий Хоценко назвал причину ЧП на рейсе Омск — Сочи. Пассажирский самолёт совершил экстренную посадку на поле в селе Каменка Новосибирской области утром 12 сентября.

Фото: Openverse

По словам губернатора, экипаж оперативно изменил маршрут и начал снижение из-за отказа гидросистемы.

"Самолёт Сочи — Омск потерял гидросистему, совершил аварийную посадку в Новосибирской области", — подчеркнул Хоценко в беседе с ТАСС.

Он добавил, что, предварительно, никто не пострадал. Глава региона взял ситуацию с самолётом на свой контроль и пообещал оказать необходимую поддержу пассажирам.

Кроме того, губернатор отметил, что из Омского аэропорта в Новосибирскую область был направлен самолёт аварийно-спасательного обеспечения полётов.

Утром 12 сентября Airbus A320 подал сигнал тревоги. Вскоре он приземлился на грунт в Убинском районе Новосибирской области. Глава региона Андрей Травников заявил, что судно не загорелось.

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