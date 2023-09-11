Росгвардия задержала укравших флаг России челябинцев

1:20 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Днем 10 сентября поступила информация в полицию о краже флага Российской Федерации с уличного столба на Комсомольском проспекте в Челябинске. Два молодых человека были случайно замечены свидетелями, которые затем сообщили об этом в полицию. Несмотря на быстрое реагирование полиции, задержать преступников на месте не удалось.

Фото: Openverse

На основе видеозаписи происшествия и свидетельских показаний было составлено описание нарушителей, которое было передано всем сотрудникам полиции и Росгвардии. В этот же вечер одного из подозреваемых задержали сотрудники Росгвардии во время патрулирования Курчатовского района. Оказалось, что он является жителем Челябинской области и родился в 2004 году. Позднее был разыскан и второй участник преступления, который оказался даже младше — его год рождения 2006, сообщает kursdela.biz.

Сотрудники полиции сейчас работают над выяснением мотивов преступления и решением, будет ли возбуждено административное дело по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Молодые люди выразили раскаяние и публично извинились перед жителями города за свои поступки.

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Это Челябинск. Специальный отряд быстрого реагирования Росгвардии (2)