Великую Китайскую стену повредили строители

2:25 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Древние враги императорского Китая не добились таких успехов, как эти строители.

Фото: Народное правительство округа Ююй

Великая Китайская стена, на протяжении веков, служившая защитой от нападений кочевых племен, столкнулась с новым видом угрозы со стороны недобросовестных строителей, несмотря на все ее историческое и культурное значение.

По данным "China Daily", два человека были арестованы по обвинению в уничтожении культурного наследия после разрушения на участке Великой стены, расположенном возле Ююй в центральной провинции Шаньси.

Полиция смогла отследить след от поврежденной стены, который вел в соседний округ Хорингер, где удалось найти и задержать подозреваемых.

Великая Китайская стена представляет собой обширную систему древних стен и укреплений, протянувшуюся более чем на 20 000 километров (12 427 миль) по северному Китаю. Это монументальный сооружение строилось на протяжение многих веков, начиная с III века до нашей эры и заканчивая XVII веком нашей эры, как часть обширного военного проекта, направленного на защиту Имперского Китая от нашествия кочевых племен с севера.

Великая Китайская стена, обладающая великим историческим и архитектурным значением, внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1987 году.

Когда вы представляете себе Великую Китайскую стену, вероятно, в уме возникают высокие кирпичные стены и живописные укрепления, созданные во времена династии Мин (1368-1644 годы н. э.), известные как Великая стена Мин. Однако это лишь одна из составляющих этого уникального памятника. Другие участки стены менее величественные, а многие сегменты старой стены разрушились на протяжении веков. Даже Великая стена Мин, величайший аспект структуры, пережила свои лучшие времена.

Согласно данным, около 30 процентов Великой стены Мин были утрачены или превратились в руины. Естественная эрозия играла свою роль в этом процессе, однако также следует отметить, что стена стала жертвой бессмысленной человеческой деятельности, так же как и в последнем случае с недобросовестными строителями.

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