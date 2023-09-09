Тело брата актёра Панфёрова нашли в Москве в запертой изнутри квартире

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Москве при странных обстоятельствах погиб брат актёра театра МОСТ Евгения Панфёрова — Сергея, сообщает ИА Регнум.

Фото: facebook.com

В полицию Евгений обратился 7 сентября. По его словам, из УК дома где жил Сергей ему позвонили с просьбой проведать 27-летнего брата, так как он давно не появлялся на людях, а на стук в дверь из квартиры никто не выходил.

Вместе с отцом актёр поехал в квартиру. Попасть туда он смог через окно. Среди вещей, разбросанных по полу, было тело Сергея. Умер он, предположительно, неделю назад.

Наркотики и алкоголь брат актёра не употреблял, рассказали его родственники. По факту смерти проводится проверка.

Бывшая супруга "звёздного хирурга" Гогиберидзе рассказала о причине его смерти.

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