Бывшая супруга "звёздного хирурга" Гогиберидзе рассказала о причине его смерти

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

Бывшая супруга известного пластического хирурга Отари Гогиберидзе, умершего накануне из-за последствий перенесённого в феврале коронавируса, рассказала о последних днях его жизни и назвала причину смерти в беседе с "МК".

Фото: ВКонтакте

По словам бизнесвумен Яны Лапутиной, последствия давали о себе знать на протяжении всего времени, очень пострадали сосуды и не выдержало сердце.

"Он скончался из-за сердечного приступа", — добавила экс-супруга.

По её словам, Отари был госпитализирован в больницу, так как очень плохо себя чувствовал. При этом он продолжал работать после болезни, хотя ему было тяжело.

Он верил до последнего, что все проблемы со здоровьем — шутка. Никакого предчувствия не было, сообщила собеседница издания.

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