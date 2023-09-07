В украинских СМИ появились сообщения о взрывах в Днепропетровской области

0:34 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Днепропетровской области Украины раздались взрывы. Об этом говорится в Telegram-канале местного издания "Зеркало недели".

Фото: The New York Times / Evan Hill

"Днепропетровская область, сообщается о взрывах", — отмечается в посте.

Официальные украинские лица пока не давали комментариев по этому поводу. Взрывы прогремели после объявления воздушной тревоги в регионе.

Также воздушная тревога была объявлена ранее 7 сентября около 12 часов дня по мск в Харьковской и Сумской областях Украины.

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