Жители Ростова-на-Дону рассказали подробности падения дрона: "Заглох и взорвался"

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жители Ростова-на-Дону, где ночью в центре города упал и взорвался украинский беспилотник, поделились подробностями инцидента.

Фото: скриншот из видео очевидцев

По их словам, дрон заглох в полёте, после чего спикировал на одну из центральных улиц, взорвался и поджёг автомобиль.

"Я не видел дрон, но слышал. Жужжание такое, и он уже подлетал. Потом здесь над нами заглох, шум двигателя перестал работать, и он пошёл на снижение. Потом взрыв", — цитирует одного из горожан РИА Новости.

Очевидцы также рассказали, что взрыв был неожиданно сильный, от чего в нескольких домах выбило окна в квартирах.

Ранее городские власти Ростова-на-Дону пообещали предоставить жильё из маневренного фонда всем владельцам повреждённых в результате падения БПЛА домов.

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