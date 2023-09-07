Умерла девочка из Екатеринбурга, которая заразилась ротавирусом после купания в Чёрном море

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Семилетняя Маша Хрусталёва, которая заразилась ротавирусной инфекцией после купания в Чёрном море, ушла из жизни. Об этом информацию распространила мама маленькой девочки.

Фото: Anton Gyngazov/Russian Look

Ребёнок находился в отпуске с родителями в Лазаревском в Краснодарском крае. После одного из дней, проведённых на пляже, у девочки начались проблемы: она заразилась ротавирусом, что привело к госпитализации в реанимацию. У ребёнка развился отёк мозга, и местные врачи оказались бессильны.

"В 20:45 остановилось сердечко моей девочки. Сейчас надо транспортировать тело моей малышки. Пока не понимаем, как", — рассказала женщина порталу Е1.

Сначала планировалось перевезти ребёнка в Москву по указанию губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, однако из-за резкого ухудшения состояния Маши позднее решено было отказаться от этой транспортировки.

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