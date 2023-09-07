РИАН: через дорогу от места падения дрона в Ростове-на-Дону располагается штаб ЮВО

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Место падения беспилотника в центре Ростова-на-Дону оцеплено. К работе приступили спасатели, военные и сотрудники правоохранительных органов. Жителей просят покинуть место падения и отойти от него подальше. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Фото: Скриншот из видео

Журналист издания также отметил, что штаб Южного военного округа располагается через дорогу от места падения БПЛА.

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении в Ростовской области двух украинских беспилотников самолётного типа.

Один из сбитых ПВО летательных аппаратов упал за городом, второй — в центре Ростова, в районе улицы Пушкинская, 42, заявил губернатор региона Василий Голубев.

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