Место падения беспилотника в центре Ростова-на-Дону оцеплено. К работе приступили спасатели, военные и сотрудники правоохранительных органов. Жителей просят покинуть место падения и отойти от него подальше. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Журналист издания также отметил, что штаб Южного военного округа располагается через дорогу от места падения БПЛА.
Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении в Ростовской области двух украинских беспилотников самолётного типа.
Один из сбитых ПВО летательных аппаратов упал за городом, второй — в центре Ростова, в районе улицы Пушкинская, 42, заявил губернатор региона Василий Голубев.
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