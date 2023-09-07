В Ростове-на-Дону рано утром 7 сентября снова объявлена тревога: прозвучала команда "Все в укрытие". Об этом сообщает Telegram-канал "Военкоры Русской Весны".
Отмечается, что пока нет данных, что происходит, однако некоторые источники утверждают, что возможна новая атака дронов.
Напомним, в ночь на четверг в Ростове прогремел взрыв на улице Пушкинской. Губернатор региона сообщал, что сработала система ПВО.
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