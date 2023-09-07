В Ростове утром снова объявлена тревога: прозвучала команда "Все в укрытие"

0:31 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ростове-на-Дону рано утром 7 сентября снова объявлена тревога: прозвучала команда "Все в укрытие". Об этом сообщает Telegram-канал "Военкоры Русской Весны".

Фото: скриншот из видео очевидцев

Отмечается, что пока нет данных, что происходит, однако некоторые источники утверждают, что возможна новая атака дронов.

Напомним, в ночь на четверг в Ростове прогремел взрыв на улице Пушкинской. Губернатор региона сообщал, что сработала система ПВО.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.