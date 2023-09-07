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Из лондонской тюрьмы сбежал бывший британский военный, подозреваемый в терроризме

Происшествия

Бывший британский военнослужащий Дэниел Абед Халиф, который подозревается в подготовке теракта, удалился из тюрьмы Уондсуорт, находящейся на юго-западе Лондона. По данным Би-би-си, Халиф, который работал на кухне тюрьмы, совершил побег, спрятавшись под днищем грузовика, который перевозил продукты.

Из лондонской тюрьмы сбежал бывший британский военный, подозреваемый в терроризме
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

"Команда сотрудников полиции интенсивно работает, чтобы как можно быстрее обнаружить и задержать Халифа", — заявил СМИ глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Доминик Мерфи.

"Я также хочу заверить граждан в том, что у нас нет какой-либо информации, указывающей на то, что Халиф может представлять угрозу для широкой общественности", — добавил он.

Аэропорты Хитроу и Гатвик ввели дополнительные меры безопасности и проводят дополнительные проверки пассажиров, так как беглый заключенный может попытаться покинуть страну. Из-за этого некоторые рейсы из столицы могут задерживаться. Также администрации морских портов получили ориентировку на Халифа.

Халиф был задержан полицией в конце января, через три недели после того, как он самовольно покинул местоположение своей воинской части в Стаффорде, оставив муляж бомбы в казарме. Ему были предъявлены обвинения в "попытке вызвать подозрение, что указанный объект может взорваться или загореться, и таким образом причинить телесные повреждения или материальный ущерб".

Его также обвиняют в нескольких других эпизодах, произошедших в 2019, 2021 и 2022 годах, когда Халиф пытался получить секретную информацию для подготовки и совершения теракта, включая личные данные других военнослужащих. Обвиняемый отрицает все обвинения. Рассмотрение его дела по существу должно было начаться 13 ноября.

Последние годы в британских тюрьмах редко случаются побеги. По данным Би-би-си, с 2017 года было всего 5 таких случаев, а с 2010 года — 20.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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