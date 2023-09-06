Разложившееся тело мужчины нашли в кустах в Новосибирской области

0:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Новосибирской области случайные прохожие наткнулись на разложившееся тело мужчины в кустах, сообщили региональные СМИ.

Фото: Openverse

ЧП произошло в Болотнинском районе Новосибирской области. Согласно информации, личность удалось установить. Погибшим оказался мужчина 54 лет.

"Разложившийся труп мужчины нашли в кустах в Новосибирской области, — передаёт "Комсомольская правда". — Следователь осмотрел место происшествия. В данный момент в СК устанавливают причину гибели человека.".

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