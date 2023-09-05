В Подмосковье женщина не хотела идти к врачам, пока не вырастила на бедре 2-литровую липому

1:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По словам женщины, она не обращалась за помощью, потому что липома не доставляла ей никакого дискомфорта. У 54-летней жительницы Подмосковья липома начала расти на бедре. Несмотря на то, что женщина заметила образование два года назад, она не спешила с его удалением. За это время небольшая шишка выросла до таких размеров, что стала видна даже сквозь одежду.

Фото: openverse.org

В конечном итоге пациентка обратилась в Сергиево-Посадскую больницу. В ходе обследования стало ясно, что липома размером около 15 сантиметров в диаметре находится в четырехглавой мышце бедра.

"Нам пришлось провести операцию очень осторожно, чтобы не повредить мышцы. К счастью, липома была заключена в капсулу, и мы смогли быстро ее удалить, несмотря на то, что она находилась глубоко между мышцами. Объем удаленной опухоли составил около двух литров", — рассказал хирург Леонид Репин из хирургического отделения №1 подмосковного стационара.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области, операция завершилась успешно, и пациентка уже в тот же день могла свободно передвигаться по коридорам отделения. Сейчас ее выписали на амбулаторное лечение.

Можно сказать, что эта женщина очень повезло. Как предупреждают врачи, если липома в межмышечном пространстве начнет активно расти, это может привести к атрофии мышц, что негативно отразится на подвижности ноги и общем качестве жизни, сообщает doctorpiter.ru. Более того, крупная липома может оказать давление на сосудистый пучок и вызвать нарушение кровоснабжения в ноге, а в запущенных случаях даже привести к необходимости ампутации.

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