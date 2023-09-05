ФСБ задержала жителя Кубани за попытку уехать на Украину и вступить в ВСУ

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали жителя Краснодарского края, который завербовался в украинскую армию и пытался выехать за границу, чтобы присоединиться к ВСУ.

Фото: "Lubjanka: Hauptquartier des FSB" by ilf_ is licensed under CC BY-SA 2.0.

Сейчас мужчина обвиняется в приготовлении к государственной измене, пояснили в пресс-службе ведомства.

"Пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Краснодарского края, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника", — гласит сообщение Центра общественных связей ФСБ России.

Следователям удалось выяснить, что обвиняемый самостоятельно нашёл контакты вербовщиков Службы безопасности Украины и готовился стать добровольцем "для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации".

Ранее военный эксперт заявил, что с начала спецоперации ВСУ уже потеряли 1,5 миллиона солдат и офицеров.

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