Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали жителя Краснодарского края, который завербовался в украинскую армию и пытался выехать за границу, чтобы присоединиться к ВСУ.
Сейчас мужчина обвиняется в приготовлении к государственной измене, пояснили в пресс-службе ведомства.
"Пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Краснодарского края, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника", — гласит сообщение Центра общественных связей ФСБ России.
Следователям удалось выяснить, что обвиняемый самостоятельно нашёл контакты вербовщиков Службы безопасности Украины и готовился стать добровольцем "для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации".
Ранее военный эксперт заявил, что с начала спецоперации ВСУ уже потеряли 1,5 миллиона солдат и офицеров.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Умер актёр кино, театра и телевидения Юрий Потапенко.