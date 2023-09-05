На 32,5% статистика ОРВИ превысила эпидпорог в Саратовской области

1:31 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Эпидемический порог по ОРВИ в Саратовской области превышен на 32,5%. За прошедшую неделю было зафиксировано почти 8,2 тысячи случаев этого заболевания, как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Фото: Openverse

В Саратове было зарегистрировано более 3,3 тысяч случаев заболевания ОРВИ, что находится ниже эпидемического порога почти на 3%. Однако среди детей в возрасте 7-14 лет, по данным ведомства, заболеваемость все равно превышает этот порог на 21%.

Количество зарегистрированных случаев энтеровирусной инфекции (ЭВИ) в Саратовской области за август увеличилось в 3,5 раза — с 101 до 360. Роспотребнадзор отметил, что в нескольких регионах ситуация с ЭВИ остается напряжённой, и наиболее критическую ситуацию по заболеваемости они наблюдают именно в Саратовской области. Из-за распространения энтеровируса в школах региона была отменена кабинетная система обучения, а дети из одного класса теперь занимаются в одном помещении. Также приостановлена работа бассейнов и учреждений дополнительного образования для детей. Массовые мероприятия, спортивные соревнования, творческие конкурсы и концерты с участием детей из разных классов или школ были запрещены.

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