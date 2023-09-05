В Ключевском парке на Камчатке пропали два пожилых туриста

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Двое туристов, родившихся в 1951 году, пропали в природном парке "Ключевской" на Камчатке, по информации администрации сети природных парков "Вулканы Камчатки".

Фото: Openverse

Мужчины следовали по маршруту: поселок Ключи — озеро Державина — вулкан Средний — ледник Богдановича — перевал Безымянный — перевал Толбачик — перевал Толуд — стоянка "Клешня".

Природный парк "Ключевской" — это место с наибольшей активностью вулканизма на Камчатке, где находится 13 высших вулканов России. Парк расположен в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского.

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Камчатка, природный парк Ключевской, каньон на реке Студеной.