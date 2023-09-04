В Тюмени арестовали эксгибициониста из парка "Гагаринский"

Полицейские задержали мужчину в районе популярного парка "Гагаринский", который долгое время тревожил проходящих мимо дам, демонстрируя свою непристойность.

Фото: Openverse

По словам свидетелей, инцидент произошел на мысе в парке Гагарина, где мужчина приближался к женщинам и предлагал им посмотреть на него, снимая при этом свои штаны.

На прошлой неделе эксгибициониста арестовали. По информации пресс-службы УМВД по Тюменской области, мужчину доставили в полицейский участок № 2.

В отношении гражданина составили административный протокол за мелкое хулиганство по статье № 20.1 Кодекса об административных правонарушениях. Теперь ему придется либо уплатить штраф в размере от 500 рублей до 1 тысячи, либо отбыть административный арест на срок до 15 суток, сообщает издание nashgorod.ru.

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