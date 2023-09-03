Врач рассказал о случае, когда в ухе пациента поселилось насекомое

Врач из Сингапура рассказал о необычном случае, произошедшем с одним из его пациентов в видео на TikTok, которое он назвал "Новый страх разблокирован". В этой истории главным героем стал 24-летний господин из провинции Гуандун в Китае.
Молодой человек имел привычку раскидывать недоеденные пакеты чипсов вокруг своей кровати. Но однажды ночью он проснулся от острой боли в ухе, и его семья, взглянув внутрь, ужаснулась от увиденного.
Пациент пришел к врачу, который обнаружил таракана, заселившегося в ухе молодого человека. Врач отметил, что насекомое доставляло много неудобств, так как перемещалось и царапалось внутри уха. Но это был не единственный обитатель ушного канала пациента — врач обнаружил там целое семейство из 10 маленьких тараканов.
Сэм подчеркнул, что такие случаи редки, но возможны. Он также объяснил, что насекомые привлекаются запахом ушной серы и обитают в ушной среде, которая является темной и влажной. Они использовали его ухо как базу.
Врач предостерег от паники и поделился несколькими советами, если насекомое попало в ухо:
Вместо этого, можно попробовать утопить насекомое. Для этого можно использовать оливковое масло, чтобы заставить его выйти из уха. Но всегда лучше проконсультироваться с врачом.
В конечном итоге врач Сэм поделился хорошей новостью — все насекомые были успешно удалены из уха.
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