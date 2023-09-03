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Врач рассказал о случае, когда в ухе пациента поселилось насекомое

Происшествия

Врач из Сингапура рассказал о необычном случае, произошедшем с одним из его пациентов в видео на TikTok, которое он назвал "Новый страх разблокирован". В этой истории главным героем стал 24-летний господин из провинции Гуандун в Китае.

Врач рассказал о случае, когда в ухе пациента поселилось насекомое
Фото: openverse.org

Молодой человек имел привычку раскидывать недоеденные пакеты чипсов вокруг своей кровати. Но однажды ночью он проснулся от острой боли в ухе, и его семья, взглянув внутрь, ужаснулась от увиденного.

Пациент пришел к врачу, который обнаружил таракана, заселившегося в ухе молодого человека. Врач отметил, что насекомое доставляло много неудобств, так как перемещалось и царапалось внутри уха. Но это был не единственный обитатель ушного канала пациента — врач обнаружил там целое семейство из 10 маленьких тараканов.

Сэм подчеркнул, что такие случаи редки, но возможны. Он также объяснил, что насекомые привлекаются запахом ушной серы и обитают в ушной среде, которая является темной и влажной. Они использовали его ухо как базу.

Врач предостерег от паники и поделился несколькими советами, если насекомое попало в ухо:

  • Не паниковать, так как слуховой проход не связан напрямую с мозгом.
  • Не пытаться самостоятельно удалять насекомое, чтобы не нанести себе вреда.

Вместо этого, можно попробовать утопить насекомое. Для этого можно использовать оливковое масло, чтобы заставить его выйти из уха. Но всегда лучше проконсультироваться с врачом.

В конечном итоге врач Сэм поделился хорошей новостью — все насекомые были успешно удалены из уха.

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Что будет ЕСЛИ ТАРАКАН ЗАПОЛЗЁТ В УХО
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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