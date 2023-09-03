Гладков: украинский беспилотник был сбит российской ПВО на подлёте к Белгороду

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил детали инцидента со сбитым в регионе украинским беспилотником.

Фото: openverse.org

По информации главы региона, дрон был выведен из строя, когда подлетал к Белгороду. БПЛА противника был обезврежен российской системой ПВО.

"В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что согласно предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал и ничего разрушено не было.

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