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Шахматистка Горячкина задалась вопросом, почему Алина Горбачёва живёт с тренером

1:02
Происшествия

В истории с пропажей чемпионки РФ по фигурному катанию среди юниоров Алины Горбачёвой остаётся много вопросов. Об этом заявила российская шахматистка Александра Горячкина.

Шахматистка Горячкина задалась вопросом, почему Алина Горбачёва живёт с тренером
Фото: Личный аккаунт Алины Горбачевой в Instagram

Она назвал странным тот факт, что спортсменка с ранних лет живёт с тренером. При этом Горячкина порадовалась хорошим завершением истории с исчезновением 16-летней фигуристки.

"Это довольно странная история, что она с раннего возраста живёт с тренером, где её родители?" — подчеркнула шахматистка в интервью РИА Новости.

29 августа мама Горбачёвой сообщила о пропаже дочери в Москве. Однако вечером того же дня девушку нашли в кинотеатре московского торгового центра. Горбачёва отрицает ссору с тренером перед своим исчезновением.

В своих соцсетях фигуристка уже неоднократно извинялась за произошедшее. По словам девушки, она вернулась к тренировочному процессу.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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