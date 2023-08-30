Российская фигуристка Алина Горбачёва впервые прокомментировала ситуацию со своим исчезновением. Девушка извинилась за поступок перед фанатами, близкими и коллегами.
Чемпионка РФ по фигурному катанию отметила, что с ней всё в порядке. Как пояснила 16-летняя спортсменка, сейчас она находится дома, её поддерживают мама и тренер.
Девушка добавила, что произошедшее не имеет никакого отношения к фигурному катанию и личности её тренера. Горбачёва пообещала и дальше уделять время тренировкам, а также радовать зрителей своими номерами.
"Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать", — отметила фигуристка в Instagram*.
29 августа стало известно об исчезновении Алины Горбачёвой в Москве. Однако ближе к вечеру девушку нашли в кинотеатре одного из столичных ТЦ.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, комментируя инцидент с 16-летней фигуристкой, порадовалась, что история завершилась благополучно.
* продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
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