Фигуристка Алина Горбачёва извинилась за ситуацию со своим исчезновением

1:19 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Российская фигуристка Алина Горбачёва впервые прокомментировала ситуацию со своим исчезновением. Девушка извинилась за поступок перед фанатами, близкими и коллегами.

Фото: Личный аккаунт Алины Горбачевой в Instagram

Чемпионка РФ по фигурному катанию отметила, что с ней всё в порядке. Как пояснила 16-летняя спортсменка, сейчас она находится дома, её поддерживают мама и тренер.

Девушка добавила, что произошедшее не имеет никакого отношения к фигурному катанию и личности её тренера. Горбачёва пообещала и дальше уделять время тренировкам, а также радовать зрителей своими номерами.

"Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать", — отметила фигуристка в Instagram*.

29 августа стало известно об исчезновении Алины Горбачёвой в Москве. Однако ближе к вечеру девушку нашли в кинотеатре одного из столичных ТЦ.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, комментируя инцидент с 16-летней фигуристкой, порадовалась, что история завершилась благополучно.

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