Тюмень погрузилась в туман: плохая видимость и отмена авиарейсов

1:24 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Госавтоинспекция обращается с предостережением к водителям Тюмени в связи с наличием густого тумана, приводящего к неблагоприятным погодным условиям и снижению видимости на автомагистралях. Всепроникающая туманная дымка опустилась на все федеральные трассы. Местные дорожные службы призывают тюменских автомобилистов проявлять повышенную осторожность при движении по сельским дорогам, особенно в условиях ограниченной видимости. Рекомендация состоит в том, чтобы поддерживать безопасную скорость и дистанцию во время навигации в этих сложных условиях.

Фото: open verse

Как ранее сообщал "Наш город", туман серьезно нарушил работу тюменского аэропорта Рощино. В аэропорту наблюдались значительные задержки прибывающих и вылетающих рейсов, причем задержки начинались с 23:05 ночи. Чтобы справиться с ситуацией, некоторые рейсы были перенаправлены на запасные аэродромы. Например, рейс, вылетевший из Ханты-Мансийска в 23:05, был перенаправлен в Екатеринбург. Согласно онлайн-табло в "Рощино", более 30 прибывающих рейсов и примерно 13 вылетающих рейсов были задержаны, некоторые из которых превысили девять часов, сообщает nashgorod.ru.

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Туман стал причиной отмены утренних рейсов в Рощино