Камера домофона сняла метеор в небе над Иркутской областью

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Летящий в небе над Иркутской областью метеор попал на видео. Его запечатлела камера домофона на территории Ангарска.

По мнению директора астрономической лаборатории ИГУ Сергея Язева, космическое тело, вероятно, сгорело, не достигнув планеты.

"До Земли метеор вряд ли долетел, скорее всего, сгорел в атмосфере", — подчеркнул специалист в беседе с РИА Новости.

Ранее астрофизики сообщили, что яркая звезда, похожая на метеорит, пролетела по небу северного Марокко. Как полагают учёные, космический камень распался на высоте порядка 30 километров.

В середине августа жители Челябинска смогли увидеть звездопад Персеиды.