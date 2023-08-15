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Челябинцы стали свидетелями звездопада Персеиды

Общество

Звездопад Персеиды пронёсся над просторами Челябинской области. Верующие жители Челябинска, следуя преданиям, загадывали свои тайные пожелания под сверкающим небосклоном, сообщает издание "rostovgazeta.ru"

Челябинцы стали свидетелями звездопада Персеиды
Фото: www.independent.co. uk/space/perseid-meteor-shower-where-look-2021-b1900839.html

В Северном полушарии, где располагается и Россия, в ночи с 11 по 13 августа наблюдатели имели шанс увидеть пик активности Персеидов — метеоров, истекающих из созвездия Персея.

Персеиды возникают в результате пересечения планетой Земля шлейфа пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля.

Название "Персеиды" происходит от названия созвездия Персея. Именно из этого созвездия "вылетают" метеоры.

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Мощный звездопад Персеиды прошел над Центральной Россией
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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