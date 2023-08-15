Челябинцы стали свидетелями звездопада Персеиды

Звездопад Персеиды пронёсся над просторами Челябинской области. Верующие жители Челябинска, следуя преданиям, загадывали свои тайные пожелания под сверкающим небосклоном, сообщает издание "rostovgazeta.ru"

Фото: www.independent.co. uk/space/perseid-meteor-shower-where-look-2021-b1900839.html

В Северном полушарии, где располагается и Россия, в ночи с 11 по 13 августа наблюдатели имели шанс увидеть пик активности Персеидов — метеоров, истекающих из созвездия Персея.

Персеиды возникают в результате пересечения планетой Земля шлейфа пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля.

Название "Персеиды" происходит от названия созвездия Персея. Именно из этого созвездия "вылетают" метеоры.

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Мощный звездопад Персеиды прошел над Центральной Россией