Огненный метеорит пронёсся по небу над Марокко

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Яркая звезда пронеслась по небу северного Марокко и, как полагают в Институте астрофизики Андалусии (IAA-CSIC), представляла собой метеорит.

Фото: AFP

Как сообщают испанские СМИ, учёные из института предполагают, что этот камень является частью астероида, который распался на высоте 31 000 километров над марокканским регионом.

Событие было зафиксировано в рамках проекта "Смарт", под руководством Хосе Марии Мадьедо. Записи показывают огненный след, оставленный космическим камнем, двигавшимся со скоростью 61 000 километров в час.

Ранее мы писали, что Марокко заинтересовалось покупкой и сборкой у себя российских электробусов.

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