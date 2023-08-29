Украинка попыталась вывезти полуголого мужа за границу в нише для запасного колеса

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На Украине беременная женщина пыталась вывезти своего полуголого мужа за границу, спрятав его в нише, предназначенной для запасного колеса. Об этом информировала Госпогранслужба страны через свой канал в Telegram.

Фото: "Scales of Justice Brisbane Supreme Court=" by Sheba_Also 48,000 photos incl private is licensed under CC BY-SA 2.0.

Событие произошло на пункте пропуска "Лужанка", который находится на границе между Украиной и Венгрией. После обнаружения мужчины пассажирка устроила скандал среди пограничников. Когда ей стало известно о возможности эвакуации её автомобиля, она то прыгала под колёса, то пыталась ускользнуть от представителей пограничной службы.

Информируется о том, что женщине грозит уголовное наказание за попытку незаконно переместить своего супруга через границу. Сам мужчина на данный момент временно находится в специальном учреждении.

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