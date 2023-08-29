В Анапе Человек-паук на самокате устроил ДТП из-за замечания прохожего

1:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Анапе парень в костюме Человека-паука на самокате устроил аварию из-за замечания прохожего. Инцидент был заснят на видео и быстро распространён в местных пабликах социальных сетей.

Фото: мвд.рф

Всего за несколько мгновений до аварии молодой человек, одетый как знаменитый супергерой, ехал по дороге с односторонним движением и, казалось бы, вел себя безрассудно. Прохожий на обочине дороги, очевидно, не одобрил его поведение и сделал замечание, в результате чего наездник в костюме отвлекся. Когда он повернул голову в ответ на замечание, он не успел вовремя среагировать и столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris, который остановился перед ним. От удара Человек-паук упал с самоката.

Ранее сообщалось, что в Сыктывкаре человек в костюме Человека-паука взял на себя роль экоактивиста и запустил кампанию по очистке свалок. Активист в стиле супергероя работает над восстановлением загрязнённых природных территорий. В этом году в его повестке более 90 объектов, которые требуют восстановления их первоначальной чистоты.

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