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В Анапе Человек-паук на самокате устроил ДТП из-за замечания прохожего

1:10
Происшествия

В Анапе парень в костюме Человека-паука на самокате устроил аварию из-за замечания прохожего. Инцидент был заснят на видео и быстро распространён в местных пабликах социальных сетей.

В Анапе Человек-паук на самокате устроил ДТП из-за замечания прохожего
Фото: мвд.рф

Всего за несколько мгновений до аварии молодой человек, одетый как знаменитый супергерой, ехал по дороге с односторонним движением и, казалось бы, вел себя безрассудно. Прохожий на обочине дороги, очевидно, не одобрил его поведение и сделал замечание, в результате чего наездник в костюме отвлекся. Когда он повернул голову в ответ на замечание, он не успел вовремя среагировать и столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris, который остановился перед ним. От удара Человек-паук упал с самоката. 

Ранее сообщалось, что в Сыктывкаре человек в костюме Человека-паука взял на себя роль экоактивиста и запустил кампанию по очистке свалок. Активист в стиле супергероя работает над восстановлением загрязнённых природных территорий. В этом году в его повестке более 90 объектов, которые требуют восстановления их первоначальной чистоты.

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Девушка на самокате сбила пешехода. Момент ужасного ДТП на видео
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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