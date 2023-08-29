В селе в Омской области ввели карантин из-за вспышки бешенства

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Омской области зафиксирован случай заражения бешенством крупного рогатого скота. В связи с этим в селе Новоуйка был объявлен карантин. Информацию об этом распространила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. Этот случай уже является 27-м за текущий год, в то время как в прошлом году было выявлено лишь 5 подобных инцидентов.

Фото: Openverse

По данным проведенного вирусологического анализа биоматериала в Омской областной ветеринарной лаборатории, вирус бешенства был выявлен у крупного рогатого скота на территории села Новоуйка Седельниковского района. В связи с этим населённый пункт был объявлен неблагополучным, и на его территории был введен карантин. В настоящее время проводятся специальные мероприятия, направленные на предотвращение распространения и искоренение бешенства, заявили в пресс-службе.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

В трёх районах Омской области выявлено бешенство у животных