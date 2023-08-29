В Приморье ищут бурого медведя с бидоном на голове

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Приморском крае в районе села Барабаш ищут медведя, голова которого застряла, предположительно, в бидоне.

Фото: CreativeCommons

Согласно информации, косолапый так бродит уже с прошлой недели. Очевидцы обратились в правоохранительные органы, а те, в свою очередь, к сотрудникам национального парка "Земля леопарда".

"Конкретно в этой ситуации в связи с близостью национального парка "Земля леопарда" к селу Барабаш сотрудники отдела науки нашего учреждения по запросу коллег из министерства оказывают поддержку в поиске и изъятии медведя", — сообщили в нацпарке РИА Новости.

Мишку уже начали искать, чтобы помочь снять ёмкость с головы.

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