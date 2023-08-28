Российская туристка пропала на море в Египте

1:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Российская гражданка-туристка исчезла во время ныряния в глубинах моря около курортного города Хургада в Египте во время морской экскурсии с группой дайверов. Инцидент произошел после того, как она и её супруг нарушили установленные международные правила безопасности для подводных погружений.

Фото: Openverse

Согласно информации, группа из 27 опытных дайверов находилась в рамках 10-дневного круиза и в последний день своего путешествия отправилась к южным островам вблизи Хургады. Эксперт в области туристического дайвинга Аль-Тайеб подчеркнул, что двое туристов, мужчина и женщина, совершили совместное ныряние и нарушили ограничения по глубине для подводных погружений в Хургаде.

Система мониторинга зафиксировала спуск российского туриста на глубину 110 метров, а его супруги - ещё глубже. По словам специалиста, мужчине стало плохо на глубине, но он своевременно вернулся на поверхность, в то время как его жена продолжила ныряние и, вероятно, потеряла сознание из-за азотного наркоза — состояния "глубинного опьянения", аналогичного алкогольному, которое вызывает эйфорию, неадекватное поведение и затруднения в ориентации.

Эксперт также отметил, что вероятность выживания женщины крайне мала, учитывая, что прошло уже более 15 часов с момента ее исчезновения. Тем не менее, поисковые операции продолжаются при участии водолазов и спасательных катеров с надеждой обнаружить её и оказать помощь.

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