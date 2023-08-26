В Москве задержали самокатчика, сбившего пятилетнего ребёнка

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники полиции задержали гражданина России, который столкнулся с пятилетним ребенком, управляя самокатом, в Москве, сообщает Telegram-канал "МВД Медиа".

Фото: openverse

Арестованным оказался семнадцатилетний подросток, уточнил Telegram-канал местной прокуратуры. Отмечается, что происшествие имело место на улице Кадырова.

По словам отца маленького ребенка, молодой человек столкнулся с ребенком на самокате и вначале остановился. Однако затем он воспользовался ситуацией и скрылся.

Также прокуратура опубликовала видеозапись момента столкновения. Судя по кадрам, на самокате находились двое людей. Один из них спрыгнул с самоката после столкновения, а второй продолжил движение и проехал еще несколько метров. Его остановил неизвестный мужчина, который резко потащил его в сторону маленького ребенка, лежавшего на асфальте.

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