В Румынии в ДТП 22 человека получили переломы и травмы

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В румынском уезде Брэила произошла автомобильная авария, в результате которой пострадали 22 человека. Об инциденте сообщило агентство Agerpres.

Фото: ФАН

По данным окружной инспекции по чрезвычайным ситуациям, авария произошла ночью в субботу. 47-летний гражданин Болгарии, который управлял автобусом, перевозившим 72 молдавских пассажира, столкнулся с припаркованным прицепом-фургоном. В фургоне были включены аварийные огни.

В результате столкновения 22 пассажира получили переломы и травмы. Они были доставлены на машине скорой помощи в больницы уездов Брэила и Яломица.

В настоящее время проводится расследование для установления обстоятельств инцидента, возбуждено уголовное дело.

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