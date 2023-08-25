Музыканта Андрея Шаталина нашли живым

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пропавший сооснователь и бывший гитарист группы "Алиса" Андрей Шаталин был обнаружен живым, как сообщила инфорг отряда "Лиза Алерт" Евгения в беседе с Телеканалом "360".

Фото: мвд.рф / Архивное фото

"Найден, жив. В том же районе, где пропал. Больше ничего не могу сказать по просьбе родных", — рассказала собеседница.

Ранее инфорг отряда "Лиза Алерт" уточнила, что Шаталин уже длительное время не участвует в музыкальной деятельности и не поддерживает связь с другими участниками группы. На вопрос о возможных проблемах с памятью у музыканта Евгения ответила отрицательно.

Мужчина исчез 22 августа, покинув свой дом. Родственники обратились за помощью 24 августа. В тот же день музыканта нашли живым. Сообщения о пропаже артиста быстро распространились в интернете.

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