Пропавший сооснователь и бывший гитарист группы "Алиса" Андрей Шаталин был обнаружен живым, как сообщила инфорг отряда "Лиза Алерт" Евгения в беседе с Телеканалом "360".
"Найден, жив. В том же районе, где пропал. Больше ничего не могу сказать по просьбе родных", — рассказала собеседница.
Ранее инфорг отряда "Лиза Алерт" уточнила, что Шаталин уже длительное время не участвует в музыкальной деятельности и не поддерживает связь с другими участниками группы. На вопрос о возможных проблемах с памятью у музыканта Евгения ответила отрицательно.
Мужчина исчез 22 августа, покинув свой дом. Родственники обратились за помощью 24 августа. В тот же день музыканта нашли живым. Сообщения о пропаже артиста быстро распространились в интернете.
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