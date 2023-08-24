Музыкант Андрей Шаталин ушёл в магазин и исчез

63-летний Андрей Шаталин, один из создателей группы "Алиса", исчез в Петербурге 22 августа. Как сообщили в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт", музыкант отправился в магазин и не вернулся. При этом сначала родственники не желали распространять информацию о его исчезновении.

Фото: мвд.рф

"Они ещё вчера вечером хотели не распространять информацию, но утром решили, что всё-таки стоит выложить ориентировку", — пояснила инфорг отряда Евгения.

Она подчеркнула, что Шаталин давно не участвует в музыкальной деятельности и не поддерживает контакты с остальными членами группы. Несмотря на вопросы о его состоянии здоровья и памяти, Евгения ответила, что проблем такого рода у него нет, передаёт Телеканал "360".

Пресс-секретарь коллектива Александра Панфилова выразила недовольство и назвала вопросы о его возможной судьбе "непродуманными".