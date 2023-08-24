Украинских диверсантов, которые попытались рано утром сегодня высадиться на западном берегу Крыма и обстреляли турбазу в селе Оленевка, спугнул мужчина в трусах. Видео показал Telegram-канал Shot.
На опубликованных кадрах мужчина выходит из кемпинга с охотничьим карабином "Сайга", на ходу одевает футболку и готовится стрелять по нарушителям спокойствия. Однако диверсанты к этому времени уже погрузились в лодки и поспешили отплыть.
Позже они были уничтожены российскими военными в море. По некоторым данным, ликвидировано до 20 человек, которые приплыли на резиновых лодках, чтобы сфотографироваться с флагом Украины.
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